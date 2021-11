Italia tra guai e fiducia, la Svizzera osserva attenta

FIRENZE - Bonucci e Chiellini non mancheranno, Barella è da valutare, Pellegrini e Zaniolo, invece, non saranno della partita. Come la Svizzera, per il match che potrebbe decidere il Gruppo C delle qualificazioni mondiali, pure l’Italia è costretta a servirsi di cerotti in abbondanza. Nonostante questo Roberto Mancini, selezionatore degli Azzurri, si è mostrato fiducioso, quasi spavaldo.

«Questa gara va preparata con tranquillità - ha sottolineato proprio il tecnico jesino - con la Svizzera sono sempre partite difficili e sarà così anche venerdì. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto all’andata, a basilea e otterremo un ottimo risultato. Io credo però che faremo ancora meglio di quell’incontro. Sarà un match importante, che non si può preparare con tensione».

Imago