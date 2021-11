GC: brilla la stella del ticinese Arigoni... ma l'YB pareggia al 93'

ZURIGO - Nel primo incontro, valido per il 13esimo turno di Super League, il Grasshoppers ha pareggiato 1-1 fra le mura amiche contro lo Young Boys.

I padroni di casa hanno accarezzato il successo fino al 93', momento in cui Sebatcheu ha siglato la rete del pareggio. Per la cronaca era stato il ticinese Allan Arigoni al 26' ad aprire le danze. Da segnalare l'infortunio patito da Fassnacht.

I campioni svizzeri in carica occupano il secondo posto in classifica (22 punti) - unitamente allo Zurigo (22) - mentre le cavallette, scese in campo una volta in più, inseguono in quarta posizione (18). Dietro di loro c'è il Lugano (17), che conta addirittura due match da recuperare nei confronti della truppa di Contini.

keystone-sda.ch (MICHAEL BUHOLZER)