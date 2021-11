Il Chelsea non stecca, Juve (per ora) raggiunta

MALMö - Nelle prime partite del quarto turno della fase a gironi di Champions League, da registrare i successi ottenuti da Chelsea e Wolfsburg.

Nel Gruppo H i Blues si sono imposti in trasferta, in virtù dell'1-0 rifilato agli svedesi del Malmö. Agli inglesi è stato sufficiente il guizzo di Ziyech al 56', per raggiungere momentaneamente in vetta alla classifica la Juventus (9 punti). Ricordiamo che la Vecchia Signora scenderà sul terreno di gioco alle ore 21 in casa contro lo Zenit.

Nello stesso tempo il Wolfsburg ha piegato a domicilio la resistenza del Salisburgo: 2-1 il punteggio in favore dei tedeschi. Per i padroni di casa sono andati a segno Baku (3') e Nmecha (60'), mentre per gli austriaci Wober (30').

In attesa di Siviglia-Lilla (ore 21), il Salisburgo guida la graduatoria del Gruppo G (7 punti), davanti a Wolfsburg (5), spagnoli (3) e francesi (2).

keystone-sda.ch (Andreas Hillergren)