Ancelotti-Hazard, è rottura totale: «Se vuole può andarsene»

MADRID - Oggi pomeriggio - sabato 30 ottobre (ore 14) - il Real Madrid sarà di scena a Elche per disputare la sua 11esima partita della Liga. Per l'occasione non ci sarà Eden Hazard, in rottura totale con il tecnico Carlo Ancelotti.

Alla vigilia del match il tecnico delle merengues ha infatti mandato un chiaro messaggio al talento belga: «Se vuole può andarsene», sono state le sue parole in conferenza stampa. «Non ho mai obbligato nessuno a rimanere a Madrid e non ho nessun dubbio su questo, vale per lui così come per tutti gli altri».

Con i blancos il 30enne non ha mai veramente convinto, ma ha comunque collocato nella sua bacheca personale due trofei, un campionato e una Supercoppa nazionale.

keystone-sda.ch (Enric Fontcuberta)