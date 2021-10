Per la festa dello sport c'è (anche) il Lugano di Croci-Torti

LUGANO - Dopo l'HC Lugano anche l'FC Lugano ha emesso un comunicato riguardante il weekend del 30-31 ottobre, che sarà completamente dedicato allo sport.

Di seguito la notizia:

"Il fine settimana del 30-31 ottobre le 140 società sportive sparse sul territorio della Città di Lugano faranno sentire la propria voce e la propria passione per riempire di gente gli stadi, le palestre e le piste a sostegno dell’iniziativa “Sì allo Sport” che sta suscitando un ampio riscontro mediatico e d’interesse. Il futuro dell’FC Lugano e di molte altre società sportive cittadine dipende infatti dalla presenza di infrastrutture adeguate allo sport moderno, per questo motivo la società ha deciso di dare un segnale forte sostenendo a gran voce il “Weekend dello sport”.

Senza infrastrutture adeguate, lo sport cittadino non potrà restare al livello attuale e non potrà garantire al territorio tutti i benefici riconosciuti in termini di salute, aggregazione sociale e indotto economico. Nell’ambito di questa iniziativa ogni abbonato dell’FC Lugano ottiene un diritto di prelazione e può presentarsi da oggi e fino a venerdì 22 ottobre compreso negli orari d’ufficio (9.00/12.00 – 14.00/17.00) al Segretariato presso lo stadio di Cornaredo (al primo piano della tribuna principale in Via Trevano 100) per ottenere un biglietto gratuito aggiuntivo nel proprio settore (fino ad esaurimento posti) per la partita di domenica 31 ottobre 2021 contro il Servette.

Esibendo la propria tessera, gli abbonati FCL possono inoltre:

• presentarsi al Segretariato dell’HCL in Via Maraini 15A a Pregassona e ottenere un biglietto gratuito per la partita di National League tra HC Lugano e Ginevra Servette di sabato 30 ottobre 2021 (inizio ore 19.45)

• presentarsi allo sportello della Divisione Sport a Cornaredo e ottenere un biglietto gratuito per la partita del massimo campionato svizzero di basket Lugano Tigers-Swiss Central Basket di sabato 30 ottobre 2021 (inizio alle ore 17.00 all’Istituto Elvetico di Lugano) e per la partita di pallavolo di Serie A tra Volley Lugano e Zesar Volley Franches-Montagnes (20.00 al Palamondo di Lamone Cadempino).

Allo stesso modo, i detentori di una tessera stagionale dell’HC Lugano, dei Lugano Tigers e del Volley Lugano hanno la possibilità, sempre con le stesse modalità e negli stessi orari, di presentarsi al Segretariato di FC Lugano e ricevere un biglietto omaggio per la sfida di domenica 31 ottobre 2021 allo Stadio di Cornaredo contro il Servette (inizio ore 16.30). A partire da sabato 23 ottobre 2021, l’FC Lugano metterà a disposizione i biglietti gratuiti restanti sul proprio sito all’indirizzo: https://bit.ly/weekendsportfcl, per trasformare la domenica allo stadio in una vera giornata di festa per tutta la Città di Lugano. A questo proposito il club ringrazia di cuore gli abbonati di FC Lugano, per la comprensione del fatto che questa iniziativa è volta a garantire un futuro all’intero club e movimento sportivo cittadino.

Allo stadio di Cornaredo un capannone dal sabato sera alla domenica sera inclusa. Il weekend dello sport non si articolerà soltanto nello stadio, nelle palestre e alla pista di ghiaccio, ma avrà il suo centro comune nel capannone che sarà allestito sul piazzale antistante il Cinestar, nei pressi dello stadio di Cornaredo. Dal sabato sera (prima della partita di hockey su ghiaccio) fino alla domenica sera (dopo la partita di calcio (approfittando anche del fatto che il lunedì sarà festivo), gli appassionati di sport cittadini potranno incontrare i loro beniamini e fare festa insieme ai propri amici e famigliari. In aggiunta, la domenica alle 12.45, a tutta la popolazione sarà offerta una maccheronata gratuita.

PROGRAMMA DELLE PARTITE

Sabato 30 ottobre 2021

Ore 17.00 Lugano Tigers – Swiss Central Basket (all’Istituto Elvetico di Lugano)

Ore 19.45 HC Lugano – Genève Servette HC (alla Cornèr Arena di Lugano)

Ore 20.00 Volley Lugano (femminile) – Zesar-Volley Franches-Montagnes (al Palamondo di Lamone Cadempino)

Domenica 31 ottobre 2021

Ore 16.30 FC Lugano – Servette FC (allo Stadio Cornaredo di Lugano)

PROGRAMMA DEL CAPANNONE (di fronte al Cinestar)

Sabato 30 ottobre 2021

Ore 17.00 Apertura del capannone e della buvette, animazione coordinata dal DNA Bianconero

Ore 21.30 Musica ed incontro con alcuni giocatori e staff dell’HC Lugano e dei Lugano Tigers

Domenica 31 ottobre 2021

Ore 12.00 Apertura del capannone e della buvette e inizio dell’animazione

Ore 12.45 Maccheronata offerta a tutti i presenti

Ore 14.00 Animazione ed incontro con alcune atlete del Volley Lugano

Ore 16.30 Inizio partita di Super League tra FC Lugano e Servette

Ore 18.15 Animazione ed incontro con alcuni giocatori e staff dell’FC Lugano