Crus & Lugano: a Zurigo per... l'aggancio

LUGANO - Il Lugano sarà di scena al Letzigrund nella serata di domani - sabato 16 ottobre (ore 20.30) - dove se la vedrà contro lo Zurigo, nel match valido per il decimo turno di Super League.

In classifica la truppa di Croci-Torti occupa la quarta posizione (14 punti), tre lunghezze in meno di Young Boys e Zurigo (17), con gli avversari di giornata che sono però scesi in campo una volta in più. Un successo permetterebbe dunque ai bianconeri di agganciare proprio i Tigurini nella graduatoria e di mantenere sempre una gara da recuperare.

Ricordiamo che il neo allenatore ticinese non ha ancora perso un incontro da quando è seduto in panchina, poiché ha colto - calcolando anche la Coppa Svizzera - tre vittorie con Xamax, Lucerna e Losanna e due pareggi, contro Basilea e Grasshoppers.