Successo della Nazionale: lo scontro diretto con l'Italia sarà decisivo

VILNIUS - Obiettivo raggiunto per la Svizzera. La Nazionale elvetica non ha infatti tremato e ha liquidato in trasferta la malcapitata Lituania con il punteggio di 4-0.

I marcatori dell'incontro sono stati Embolo - autore di una doppietta - Steffen e il ticinese Mario Gavranovic.

In virtù di questa vittoria, Shaqiri e compagni hanno agganciato in vetta al girone l'Italia con 14 punti. Lo scontro diretto sarà dunque decisivo per conquistare la prima piazza.

Seguono aggiornamenti....

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)