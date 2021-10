Successo della Nazionale: lo scontro diretto con l'Italia sarà decisivo

VILNIUS - Obiettivo raggiunto per la Svizzera. La Nazionale elvetica non ha infatti tremato in trasferta e ha liquidato nettamente la malcapitata Lituania con il punteggio di 4-0 nel sesto incontro del Gruppo C, valido per la qualificazione ai Mondiali del 2022.

Per l'occasione coach Murat Yakin ha optato per gli innesti di Schär, Widmer e Sow, al posto di Akanji, Mbabu e Zakaria. La mossa si è rivelata felice, poiché dopo la prima frazione di gioco la formazione elvetica aveva già ipotecato il risultato. La doppietta di Embolo (31' e 45') e il sigillo di Steffen (42'), hanno infatti permesso agli elvetici di portarsi sul momentaneo 3-0.

Nella ripresa gli ospiti hanno controllato il risultato senza disdegnare qualche spunto offensivo. Il risultato non è però cambiato fino al 94', momento in cui il ticinese Mario Gavranovic ha fissato il punteggio sul definitivo 4-0.

In virtù di questa vittoria, Shaqiri e compagni hanno agganciato in vetta al girone l'Italia con 14 punti. Lo scontro diretto del prossimo 12 novembre a Roma contro gli Azzurri, sarà dunque decisivo per conquistare la prima piazza.

Nello stesso tempo la Bulgaria ha prevalso sull'Irlanda del Nord 2-1 (doppietta di Nedelev) e si è issata in terza posizione (8).

LITUANIA - SVIZZERA 0-4 (0-3)

Reti: 31' Embolo 0-1; 42' Steffen 0-2; 45' Embolo 0-3; 94' Gavranovic 0-4.

SVIZZERA: Sommer; Widmer, Schär, Elvedi, Rodrigez (46' Garcia); Sow, Freuler; Steffen (67' Fassnacht), Shaqiri (76' Gavranovic), Zuber (67' Vargas); Embolo (89' Itten)

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)