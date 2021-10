Gran gol di Imeri: la Svizzera di Lustrinelli batte la Bulgaria

SOFIA - Nel quarto match valido per le qualificazioni alla fase finale degli Europei del 2023, la Svizzera ha ottenuto un'importante vittoria in quel di Sofia. I ragazzi di Mauro Lustrinelli si sono imposti 1-0 sulla Bulgaria, centrando tre punti pesanti.

Decisiva è risultata la grandissima punizione partita dal piede di Kastriot Imeri (45'): la sua conclusione ha scavalcato la barriera per poi depositarsi in fondo al sacco. Nel secondo tempo i rossocrociatini hanno gestito molto bene l'esiguo vantaggio, correndo pochissimi rischi.

In virtù di questo risultato la Svizzera - al comando del Gruppo E - è salita a dieci punti, tre in più della Moldavia (che ha una gara in più) e quattro in più degli avversari di giornata.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)