Zuber-Fassnacht: Yakin coglie la prima vittoria ufficiale con la Nazionale

GINEVRA - La Svizzera ha fatto il suo dovere nella serata odierna a domicilio contro l'Irlanda del Nord. La formazione elvetica si è infatti imposta 2-0 nel quinto incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Per l'occasione coach Murat Yakin - che ha così colto il primo successo in una partita ufficiale da quando è seduto sulla panchina della Nazionale - ha deciso di affidarsi al tandem d'attacco composto da Embolo e Steffen, supportati da Shaqiri, e la mossa gli ha dato ragione. Dapprima è stato proprio l'attaccante del Borussia Moenchengladbach a innescare Zuber per il momentaneo 1-0 a tempo scaduto della prima frazione di gioco (48'), dopodiché Fassnacht - subentrato all'81' proprio al posto del marcatore della prima segnatura - ha chiuso i conti nel finale (91').

In classifica la selezione elvetica occupa la seconda posizione con 11 punti, tre lunghezze di ritardo rispetto all'Italia (14), che è però scesa in campo una volta in più. Inseguono Irlanda del Nord (5), Bulgaria (5) e Lituania (3).

I rossocrociati scenderanno nuovamente in campo martedì 12 ottobre in trasferta contro il fanalino di coda (ore 20.45).

SVIZZERA - IRLANDA DEL NORD 2-0 (1-0)

Reti: 48' Zuber 1-0; 91' Fassnacht 2-0.

SVIZZERA: Sommer; Rodriguez, Akanji (53' Schär), Elvedi, Mbabu (81' Widmer); Zuber (81' Fassnacht); Freuler, Zakaria; Shaqiri (92' Sow); Embolo (92' Itten), Steffen.

keystone-sda.ch / STF (LAURENT GILLIERON)