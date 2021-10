«Il Milan è l'unica squadra in cui ho sognato di giocare»

ROMA - Nei tempi moderni nessun calciatore è riuscito a "eguagliare" Francesco Totti, capace di giocare nella sua carriera - durata la bellezza di 25 anni - soltanto per la Roma (1992-2017).

Lo storico numero 10 dei giallorossi avrebbe potuto "tradire" più volte la sua squadra del cuore, ma non ha mai voluto farlo. «Per quanto mi riguarda ho iniziato a giocare in tempi diversi, in un calcio diverso, fatto di passione e di affetto nei confronti dei tifosi. Ora è solo business», ha dichiarato proprio Er Pupone a "The Guardian". «Non fa comunque parte della mia persona pensare ai rimpianti. Ho fatto il massimo che ho potuto e ho preso tutto quello che c'era da prendere. Il Milan è stato l'unico club in cui ho sognato di giocare, ma ho sempre voluto restare a Roma. Real Madrid? È stato facile dire di no ai Blancos perché stavo già giocando nella squadra per cui ho sempre tifato. Non posso però negare di averci pensato, ci sono stati dei giorni in cui ero con una scarpa in Spagna e con l'altra a Roma. Ha però sempre prevalso il cuore: 25 anni nella stessa formazione non sono pochi e per diventare capitano bisogna sempre essere all'altezza».

Nella sua carriera Totti ha vinto un campionato, due supercoppe italiane e due volte la Coppa Italia con i giallorossi, mentre con la nazionale azzurra un Europeo U21 (1996) e il Mondiale del 2006. A livello personale si è invece laureato in un'occasione capocannoniere della Serie A nel 2007 (26 gol), vincendo nello stesso anno anche la Scarpa d'Oro.