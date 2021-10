Si separano le strade di Lovato e del Lugano

LUGANO - Gianni Lovato e il FC Lugano hanno deciso di separarsi. Dopo il cambio di proprietà avvenuto nelle scorse settimane, le parti hanno optato per questa soluzione. È stata fatta valere un'opzione presente nel contratto stipulato nell'agosto del 2020.

Ecco il comunicato emesso dalla società bianconera:

La F.C. Lugano SA comunica che nel corso di colloqui tenutisi in questi giorni, in virtù del cambiamento di proprietà dell’FC Lugano è stato deciso in tutta serenità di far valere una clausola rescissoria già contenuta nel contratto in vigore tra Gianni Lovato ed il club e proprio legata a tale fattispecie. La società ringrazia Lovato per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il proprio futuro professionale e privato.

TiPress