«Terzo posto? Teniamo i piedi ben saldi per terra»

LUGANO - Non si è accontentato di un punto, ha osato e alla fine - con pieno merito - ha avuto ragione del Losanna. Il Lugano di Croci-Torti, vittorioso 2-0 sui vodesi, si è issato almeno momentaneamente al terzo posto in classifica. Tra i protagonisti del match di Cornaredo è stato sicuramente il difensore Fabio Daprelà, in campo per novanta minuti.

«Abbiamo creato tanto, abbiamo cambiato e siamo stati più offensivi, ma anche a 4 è un sistema che ci piace - ha spiegato il 30enne, soffermandosi poi sul "nuovo" mister Mattia Croci-Torti - I risultati parlano per lui. Questo passaggio da vice a numero uno è stato tanto discusso dall’esterno, ma per noi non ha cambiato niente. Sappiamo cosa ci può dare e noi lo ripaghiamo in campo. Penso che lo si sia visto. Adesso è il nostro mister. Ci conosce molto bene, vuole sempre il 100% e noi diamo tutto».

Il Lugano è nei piani alti, ma Daprelà non guarda la classifica. «Noi teniamo i piedi ben saldi per terra, poi vedremo dove arriveremo. Al momento però non guardiamo tanto la classifica. Giochiamo partita per partita e alla fine tireremo le somme».

Ti-press (Alessandro Crinari)