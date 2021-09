Lugano senza Bottani e Baumann: «Può essere una trappola»

LUGANO - Nella giornata odierna - giovedì 16 settembre - ha avuto luogo la consueta conferenza stampa pre-partita del Lugano.

Domani i bianconeri affronteranno in trasferta il Neuchâtel Xamax, in occasione della sfida valida per i 1/16 di finale di Coppa Svizzera (ore 20). «Nella circostanza mancherà sicuramente Bottani e anche se abbiamo alcune alternative nel motore, non averlo è una perdita per la squadra», ha analizzato coach Mattia Croci-Torti. «Non ci sarà nemmeno Baumann, ma non ho problemi a dare ancora fiducia a Osigwe. Dal canto loro i nuovi arrivati, ovvero il centrocampista tunisino Belhadj e l’attaccante algerino Amoura, non sono ancora pronti per una battaglia dal primo minuto, anche se quest'ultimo verrà comunque con noi e potremmo approfittare delle sue qualità nei minuti finali».

Dopo il prezioso pareggio ottenuto fra le mura amiche contro il Basilea, il 39enne ticinese resterà dunque in panchina insieme a Carlo Ortelli anche con i neocastellani. «La società mi aveva comunicato sin dall’inizio che esisteva la possibilità di dover gestire le gare con Basilea e Xamax. Con grande tranquillità abbiamo cercato di gestire al meglio questi giorni delicati perché ci attende una partita fondamentale. È un match che abbiamo cercato di preparare al meglio e siamo consapevoli che quella di Neuchâtel può essere una trappola e dobbiamo cercare di non inciamparci dentro. La gara con il Basilea? L'entusiasmo di questi giorni mi ha fatto piacere, ma penso che nella vita un aspetto molto importante sia l’equilibrio e dobbiamo semplicemente gestire anche questa situazione. Dovremo assumerci le nostre responsabilità anche venerdÌ e sono fiducioso che possiamo disputare una grande partita. Sappiamo di essere più forti dello Xamax, ma bisogna essere consapevoli che se non avremo l'atteggiamento giusto gli equilibri saranno pari. Sarà necessario avere la medesima concentrazione mostrata contro il Basilea».

Cosa succederà allo staff tecnico dopo la partita di Coppa? «È una domanda che bisognerebbe porre ai dirigenti, poiché noi ci limitiamo alle parole e ai fatti. Il discorso è trasparente e le cose sono chiare, mi hanno chiesto di dare una mano e l’ho fatto. Ho provato a mostrare che abbiamo sufficienti competenze per restare a lavorare qui. Non c’è nessuno problema a tornare al mio posto, l’importante è avere fatto capire quanto ci tengo al Lugano».