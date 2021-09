Spettacolo: lo Young Boys batte il Manchester United

BERNA - Dopo tre anni d'assenza lo Young Boys è tornato nell'elegantissimo salotto della Champions League. L'esordio? Subito col botto. I bernesi hanno accolto nientemeno che il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Un avversario di quelli tosti, un avversario proibitivo ma che non doveva incutere timore alla truppa di David Wagner. E così è stato. Nessuna paura. Al Wankdorf gli stoici gialloneri hanno affrontato gli inglesi a viso aperto, offrendo una prestazione incredibile e cogliendo un 2-1 storico.

CR7, il più atteso della serata, non ci ha messo molto ad arrecare il primo dispiacere ai tifosi di casa: al 13' - raccogliendo un assist al bacio di Bruno Fernandes - il portoghese (al suo terzo centro in due gare dopo la doppietta realizzata al Newcastle) ha depositato il pallone in fondo al sacco.

Dal 35' gli inglesi sono rimasti in dieci a causa del rosso diretto sventolato ad Aaron Wan-Bissaka. Tre minuti più tardi è stato Fassnacht a sfiorare l'1-1: il suo tiro ha tuttavia terminato la sua corsa di poco a lato.

Nella ripresa il generosissimo YB è sceso in campo desideroso di far valere l'uomo in più e i frutti sono stati raccolti al 66', quando Ngamaleu non si è fatto pregare a due passi da De Gea infilando l'1-1. Accontentarsi del pari? Macché. Al 95', a pochissimi istanti dal fischio finale, Jordan Siebatcheu ha addirittura siglato il 2-1 sfruttando un clamoroso errore della difesa avversaria e facendo esplodere di gioia i tifosi di casa.

Lo stadio di Berna sembra dunque essere stregato per Ronaldo: già nel dicembre 2018 - con la maglia della Juve - uscì sconfitto per 2-1.



keystone-sda.ch / STF (PETER KLAUNZER)