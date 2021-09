Testa al Basilea in attesa del nuovo timoniere

LUGANO - Sono giorni di grande fermento in casa Lugano, dove si lavora alacremente su più fronti. Da una parte giocatori e staff, impegnati a preparare il difficile duello interno col Basilea, dall’altra i dirigenti, all’opera per individuare il successore di Abel Braga, esonerato il 1. settembre nel giorno del suo 69esimo compleanno. Arrivato nella sfortunata parentesi griffata Thyago de Souza e confermato da Angelo Renzetti, il mister brasiliano è stato infine “congedato” dalla nuova proprietà, che ha deciso di voltare pagina e cercare di cambiare pelle alla squadra in tempi brevi, nonostante un avvio di stagione condito da due vittorie e due sconfitte.

E così, almeno per il momento, la guida tecnica è stata affidata a Mattia Croci-Torti, che per il match coi renani sarà coadiuvato da Cao Ortelli, coordinatore tecnico della U21 del Team Ticino che, per l’occasione, ricoprirà il ruolo di vice.

In questo clima di cambiamenti è complicato mantenere il focus esclusivamente sulle questioni di campo, ma è proprio quello che devono fare Bottani e compagni per evitare di perdere il filo e bruschi scivoloni. Quello atteso a Cornaredo è un Basilea in salute e tornato (verosimilmente per rimanerci) dove più gli compete, ovvero nei piani alti a battagliare concretamente. Secondi alle spalle dello Zurigo, i renani - pur rischiando - hanno conquistato anche il pass per i gironi di Conference League e vogliono vivere una stagione da protagonisti, dopo l’ultima deludente annata, chiusa sì al secondo posto, ma addirittura a -31 dall’YB campione svizzero. L'anno prima i rossoblù erano giunti terzi alle spalle anche del San Gallo.

Ora, tra le frecce più acuminate di Patrick Rahmen, ci sono Sebastiano Esposito (già 4 gol per il giovane in prestito dall’Inter) e soprattutto quel Cabral determinante pure in campo europeo, dove ha segnato 8 gol in 6 match (in Super ne sono arrivati altri 7 in 5 partite).

Per fare risultato coi renani ci vorrà un Lugano solido, attento e capace di pungere al momento giusto. Da capitan Sabbatini passando per Lavanchy, Abubakar, Ziegler & Co, tutti vorranno tornare a muovere la classifica dopo lo stop di Sion (3-2) e regalare un sorriso speciale a Renzetti, che domenica verrà omaggiato per i suoi undici anni di presidenza. La cerimonia si terrà prima dell’inizio della partita.

