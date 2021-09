Pjanic si sfoga e punge Ronald Koeman

BERCELLONA - Finito ai margini nel Barcellona dopo un'annata tribolata e deludente, Miralem Pjanic - fresco sposo del Besiktas - si è sfogato ai microfoni di "Marca". Il centrocampista, finito in Turchia dopo il mancato ritorno alla Juve, punta il dito sul tecnico blaugrana Ronald Koeman.

«Ancora oggi non so cosa volesse esattamente da me - ha tuonato Pjanic - Non ha mai cercato di spiegarsi, né di trovare una soluzione. Le cose non funzionavano, ma per lui non c'erano problemi nel mio gioco. Non mi ha dato risposte e mi ha mancato di rispetto. Io sono un professionista che può accettare tutto, ma mi piacerebbe sempre che mi dicessero le cose in faccia. Non come se non fosse successo nulla e avessi 15 anni. Nella mia carriera non ho mai avuto problemi con nessuna squadra, con nessun allenatore. Però lui è un tecnico molto strano. È la prima volta che vedo una cosa del genere».

Il bosniaco è poi tornato sulle ultime ore di mercato, con il ritorno alla Juve che è sfumato nonostante i contatti frequenti. «Vero, c'erano diverse cose, ma la situazione di tante squadre non era facile. Solo il PSG e le inglesi hanno fatto un grande mercato. In Spagna poco, così come in Italia. È stato stressante perché pensavo alla mia situazione. Non è stato semplice, ma fino a quando non ho ricevuto una chiamata ho cercato di concentrarmi sulla preparazione».

