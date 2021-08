A Lugano è iniziata l'era McSorley

LUGANO - Primo giorno di scuola a Lugano sotto gli ordini di Chris McSorley. La squadra bianconera versione 2021-22 ha "conosciuto" il nuovo condottiero, colui che - nei prossimi mesi - avrà il compito di portare l'HCL il più in alto possibile.

La sessione mattutina - alla quale hanno preso parte tutti i tesserati, eccetto Carr - era aperta al pubblico, che ha risposto presente. Diversi curiosi (muniti di certificato Covid) si sono dati appuntamento alla Cornèr Arena.

"Io torno a casa", è lo slogan scelto dal club sottocenerino per la campagna abbonamenti. Un ritorno dolcissimo, dopo mesi di astinenza, in attesa delle partite.

Ricordiamo che la prima amichevole per il Lugano è in agenda martedì 10 agosto a Biasca contro i Rockets. L'esordio in Champions, per contro, è fissato per venerdì 27 agosto contro lo Skelleftea.

