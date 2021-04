Milan maltrattato dalla Lazio, lotta per la Champions sempre più accesa

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Olimpico.

Turf: Natural.

Capacity: 70,634.

Referee: Daniele Orsato (ITA).

Home Manager: Simone Inzaghi (ITA).

Away Manager: Stefano Pioli (ITA).

Sidelined Players: LAZIO - Felipe Caicedo (Heel pain) Djavan Anderson (Suspended) Gonzalo Escalante (Muscular problems) Joseph Marie Minala (Suspended) Luiz Felipe (Ankle Surgery).

AC MILAN - Zlatan Ibrahimovic (Muscle Fatigue) Theo Hernu00e1ndez (Muscle Fatigue) Ismau00ebl Bennacer (An