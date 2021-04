Vomitano odio sul figlio di Pirlo

TORINO - “Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola”.

Con questo breve preambolo Niccolò Pirlo, figlio dell’Andrea juventino, ha raccontato il deprecabile comportamento di alcuni individui meschini - non si è usato appositamente il termine “tifosi” - nei suoi confronti. Il 17enne ha denunciato l'odio e le volgarità subìte quotidianamente in quanto “figlio di”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il “Devi morire come tuo padre” inviatogli da chi, per sfogare la frustrazione, lo ha scelto in quanto obiettivo facilmente raggiungibile. La definizione di tale pseudo-supporter? Datela voi.

keystone-sda.ch (Piero Cruciatti)