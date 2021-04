Cinque volte Atalanta: la Dea sculaccia il Bologna

BERGAMO - Grazie al 5-0 rifilato al Bologna, l'attacco dell'Atalanta si è confermato come il più prolifico della Serie A. Dopo 33 turni i bergamaschi hanno infatti messo a segno la bellezza di 78 reti e sono davanti all'Inter in questa speciale classifica (72).

Per la cronaca gli eroi dell'incontro sono stati Malinovsky, Muriel, l'elvetico Freuler, Zapata e Miranchuk.

In classifica la Dea si è momentaneamente issata in seconda posizione con 68 punti, undici lunghezze in meno della capolista Inter (79) e due in più di Juventus (66) e Milan (66), con i rossoneri che scenderanno in campo domani sera all'Olimpico contro la Lazio (ore 20.45).

