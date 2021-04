Lugano: niente secondo posto, il Servette vince a Cornaredo

LUGANO - Il pareggio del Basilea a Losanna ha offerto al Lugano un'occasione ghiottissima, quella di portarsi in solitaria al secondo posto. Missione fallita per i bianconeri, battuti 1-0 da un Servette che era reduce da due sconfitte e ben dieci gol subiti. In virtù del successo odierno la squadra di Alain Geiger ha agganciato in classifica il già citato Basilea, superando lo stesso Lugano che resta a -1.

Il match è iniziato malissimo per la truppa di casa: all'8' un pasticciaccio difensivo sull'asse Osigwe-Daprelà ha partorito un rigore per gli ospiti, con il difensore dei sottocenerini che è stato espulso per fallo da ultimo uomo. Dagli undici metri Valls ha trasformato la massima punizione facendo calare il gelo nel caldo pomeriggio di Cornaredo. Alla fine dei giochi è stato proprio questo l'episodio che ha fatto pendere l'ago della bilancia in direzione dei ginevrini.

In seguito a quanto descritto in riva al Ceresio è iniziata una nuova partita, con il Lugano sotto di un gol e anche con un uomo in meno. Nel prosieguo di primo tempo Sabbatini e compagni hanno maledettamente faticato a proporsi in zona offensiva. L'occasione più ghiotta l'hanno avuta gli ospiti attorno al 40' con Kyei, autore di una conclusione velenosissima.

Nella seconda metà di gara la squadra di Jacobacci ha alzato i giri del proprio motore. Al 55' ecco uno squillo targato Lovric, con la sua conclusione pericolosissima che ha testato i riflessi di Frick. Poco dopo anche Guerrero ha sfiorato il pari. Pure nell'ultimo spezzone di gara è stata quella ticinese la squadra più pericolosa, ma purtroppo senza successo.

Nelle altre due gare del pomeriggio lo Young Boys ha sconfitto 2-1 il Sion (i vallesani restano ultimi a -3 dal Vaduz), mentre il Lucerna ha sconfitto 3-1 lo Zurigo.

LUGANO - SERVETTE 0-1 (0-1)

Reti: 9' Valls (rigore) 0-1.

Lugano: Osigwe, Lavanchy, Kecskés (52' Covilo), Ziegler, Daprelà, Guerrero, Sabbatini (78' Guidotti), Lovric (70' Lungoyi), Custodio, Ardaiz (46' Abubakar), Bottani (78' Gerndt).

Ti-press (Samuel Golay)