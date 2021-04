Lo Squalo soffre e recupera a Lugano

ROMA - Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Ah, anche un po’ di speranza. Questo sta contraddistinguendo le giornate di Vincenzo Nibali, all’opera a Lugano nel tentativo di tornare velocemente alle corse.

Reduce dalla caduta in allenamento e dall’operazione (per la riduzione della frattura al radio destro) della scorsa settimana, facendo costante fisioterapia lo Squalo rispettando la tabella di marcia ed è pronto a tornare in bici. L’ultimo aggiornamento lo ha dato proprio il siciliano il quale, via social, ha raccontato di aver superato una visita di controllo all’Ars Medica, con il Dottor Marano e di essere pronto alla prova decisiva, quella su strada. L’obiettivo del campione italiano è quello di presentarsi al via del prossimo Giro, che l’8 maggio scatterà da Torino.