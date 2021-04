Il Lugano non stecca, Basilea agganciato(!)

LUGANO - In occasione del match valido per il 30esimo turno di Super League, il Lugano ha liquidato il San Gallo con il punteggio di 2-0.

I bianconeri erano reduci dal pesante ko rimediato a Berna contro lo Young Boys (0-3) e prima ancora dalla brutta eliminazione in Coppa Svizzera per mano del Lucerna. La truppa di Jacobacci non si è però scomposta ed è stata in grado di conquistare a Cornaredo due punti pesantissimi in ottica classifica.

Per la cronaca, davanti a 100 spettatori presenti allo stadio, i due match-winner dei padroni di casa sono stati Lavanchy (2') - abile a finalizzare in rete un ottimo suggerimento di Abubakar - e Ardaiz (72'). I bianconeri hanno mostrato un certo cinismo sotto porta e disputato una gara molto solida in difesa, dove hanno chiuso ogni spazio agli avversari e protetto di conseguenza al meglio il proprio estremo difensore Osigwe, per l'occasione schierato ancora fra i pali al posto dell'infortunato Baumann.

Grazie a questo risultato e al contemporaneo pareggio del Basilea a Vaduz (1-1, gol di Gajic da una parte e di Kasami dall'altra), la compagine ticinese ha agganciato proprio i renani in seconda posizione della graduatoria (43 punti), due lunghezze in più del Servette (41) - che deve però ancora scendere in campo - e tre in più del Losanna (40). Dal canto suo il San Gallo occupa l'ottavo rango (34), davanti a Vaduz (33) e Sion (27), con i vallesani che scenderanno in campo domani sera a Ginevra.

LUGANO - SAN GALLO 2-0 (1-0)

Reti: 2' Lavanchy 1-0; 72' Ardaiz 2-0.

LUGANO: Osigwe; Kecskes, Maric, Ziegler; Lavanchy, Custodio, Sabbatini (81' Gerndt), Lovric (73' Guidotti), Guerrero (81' Facchinetti); Bottani (73' Covilo), Abubakar (64' Ardaiz).

Ti-press (Samuel Golay)