Il Lugano non stecca, Basilea agganciato(!)

LUGANO - In occasione del match valido per il 30esimo turno di Super League, il Lugano ha liquidato il San Gallo con il punteggio di 2-0. Per la cronaca i due match-winner dei padroni di casa sono stati Lavanchy (2') e Ardaiz (72').

Grazie a questo risultato e al contemporaneo pareggio del Basilea a Vaduz (1-1), i bianconeri hanno agganciato proprio i renani in seconda posizione in classifica (43 punti), due lunghezze in più del Servette (41) - che deve però ancora scendere in campo - e tre in più del Losanna (40).

Ti-press (Samuel Golay)