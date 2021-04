Il Chiasso a un passo dal successo: pari del Grasshoppers nel recupero

CHIASSO - La sfida valida per il 30esimo turno di Challenge League - fra Chiasso e Grasshoppers - è terminata 2-2. La truppa di Baldo Raineri ci ha creduto fino al 94', momento in cui le cavallette hanno trovato il definitivo pareggio.

Per la cronaca Bonatini aveva portato in vantaggio gli ospiti al 5', dopodiché i momò hanno reagito con Maccoppi (39') e con Marzouk (82'), ribaltando le sorti dell'incontro. Quando poi sembrava che i rossoblù avessero la partita in mano è arrivata la doccia fredda con Pusic su rigore a tempo scaduto, il quale ha fissato il risultato sul definitivo 2-2.

In classifica il Chiasso resta ultimo in classifica (26 punti), quattro lunghezze in meno di Kriens (30) e Xamax (30), con i neocastellani che hanno perso lo scontro diretto 3-0.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)