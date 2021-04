«La Fifa si è fatta un clamoroso autogol. Vi spiego come e quando»

MIAMI - La nascita della Superlega ha scatenato un vero e proprio putiferio. Fifa e Uefa stanno cercando di fermare con tutti i loro mezzi una macchina, quella organizzativa, che sembra già ben avviata. Ma quello a cui stiamo assistendo è un terremoto annunciato? Secondo Riccardo Silva, manager italiano e presidente della squadra di calcio Miami FC, la risposta è affermativa.

Lo stesso Silva - secondo quanto raccontato da Leggo.it - lo scorso anno aveva portato la Fifa fino al TAS. Il suo scopo era quello di dimostrare che la MLS (il massimo campionato calcistico americano) non rispettasse l'etica sportiva e fosse anti-sportiva in quanto priva di promozioni e retrocessioni. In quell'occasione il Tribunale sportivo internazionale di Losanna gli aveva dato torto, appoggiando la Fifa che autorizzava la MLS a decretare le proprie regole.

Una sentenza che sta tuttavia spianando la strada a quei 12 club che oggi hanno intrapreso un'altra strada. «In questa sfida con i 12 grandi club europei, Fifa e Uefa si presentano con le armi spuntate proprio da quella sentenza del Tas contro il Miami FC - le parole di Riccardo Silva - Hanno legittimato che per anni esistesse in America una Lega privata, chiusa e senza regole sportive. E ora vogliono fare la guerra alla Superlega europea. Non sono credibili. A livello giuridico sono già perdenti, sarà molto complicato poter fermare la nascita di questo torneo».

Una decisione ad effetto boomerang per la Fifa... «Questi club sono forti delle decisioni passate prese dal Tas verso la MLS, poi la crisi del Covid che ha messo in ginocchio le società ha dato una accelerata al loro progetto. In più, sembra esserci un ottimo vantaggio economico, con il finanziamento di una grande banca come JP Morgan».

keystone-sda.ch / STF (ANDY RAIN)