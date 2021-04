«Dovrebbero vergognarsi»

MILANO - Presidente del Torino e di uno dei gruppi editoriali più influenti d’Italia, Urbano Cairo ha attaccato frontalmente Beppe Marotta e Andrea Agnelli, ovvero due dei promotori della Superlega. L’a.d dell’Inter e il numero uno della Juventus hanno a lungo trattato per portare nuovi fondi e ossigeno alla Serie A, salvo poi fare dietrofront facendo prevalere i loro interessi personali.

«Tu a.d. dell’Inter non puoi rimanere in FIGC a rappresentare la Serie A, associazione che hai tradito e alla cui vita stai attentando - ha graffiato il 63enne dirigente - E lo stesso vale per Agnelli. Per questo tradimento dovrebbero dimettersi e vergognarsi. Sembra che il progetto per la Superlega l’abbiano depositato il 10 gennaio; come hanno quindi potuto parlare di solidarietà quando hanno sabotato la trattativa coi fondi perché già stavano lavorando alla Superlega? Ma come si fa? È un tradimento, da Giuda».

keystone-sda.ch (Salvatore Di Nolfi)