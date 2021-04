Pazza idea, Buffon "flirta" con la Dea

BERGAMO - 43 anni e non sentirli. Gigi Buffon, che non ha mai fatto mistero di voler giocare nuovamente anche in Champions e avere più spazio, medita sul da farsi e potrebbe davvero lasciare la Juve per la seconda volta. Nel suo futuro sembrerebbe però esserci ancora la Serie A, con l'Atalanta di Gasperini stuzzicata da questa “pazza idea”.

La Dea, stando a quanto riportato dal “Corriere di Bergamo”, avrebbe già preso contatto con l'entourage del giocatore e studia una rivoluzione nella casella dei portieri. I bergamaschi potrebbero infatti puntare su Buffon e il giovane Carnesecchi (titolare della U21) nel caso di addio di Gollini - nel mirino della Roma - e Sportiello, che tra le medio-piccole ha parecchio mercato.

Buffon a Bergamo ritroverebbe un ruolo da protagonista e, proprio per questo, si accontenterebbe di un salario contenuto. L’operazione andrà davvero in porto? Affaire à suivre.

keystone-sda.ch (CLAUDIO GIOVANNINI)