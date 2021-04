LUGANO - Rammarico e amarezza per un’eliminazione evitabile: Maurizio Jacobacci fa fatica ad accettare la sconfitta patita dal Lucerna, che ha causato la fine della corsa del suo Lugano in Coppa Svizzera.

«Nel primo tempo avremmo dovuto segnare di più - ha sottolineato l’allenatore bianconero - ci sono state molte belle occasioni con Sabbatini, Maric e Abubakar. Anche Bottani ha avuto un’occasione. Il vento li ha aiutati sulle due reti segnate; noi invece, con il palo interno colpito da Ardaiz nei supplementari, siamo stati sfortunati. Al 117’ c’è anche stata la grande parata di Müller su Maric. Peccato. Con il rigore ce la saremmo potuta giocare… ancora ai rigori. Abbiamo creato tanto… alla fine rimane l’amaro in bocca: il Lugano meritava di vincere. Il vento li ha favoriti. La stessa cosa è capitata a noi, ma non siamo stati capaci di sfruttare questa situazione anomala. Mi ripeto, abbiamo giocato una bella partita, loro ci hanno aspettato. Le occasioni ci sono state, significa che abbiamo fatto tanto per vincerla. Niente da dire alla mia squadra. Fino all’ultimo secondo eravamo vivi, vedi il rigore sbagliato al 120’. Siamo delusi, in Coppa volevamo arrivare in fondo. Il rammarico è grande. Senza il vento non avrebbero vinto. L’uscita di Bottani? Chiaro che con lui si gioca in modo diverso, lo conoscono bene: nel secondo tempo avrebbe fatto comodo. Non è più sceso in campo per un piccolo risentimento muscolare, non volevamo rischiare».

Tanta delusione l’ha manifestata pure Jonathan Sabbatini. «La sconfitta ci fa male - ha sospirato il centrocampista - La squadra ha dimostrato di saper fare del bel calcio. In questo momento siamo molti delusi. Sappiamo come può essere crudele la Coppa e dobbiamo dimenticare subito la sconfitta. Domenica a Berna cercheremo subito la vittoria. Non ci siamo tirati indietro, ma in certi momenti loro non ci permettevano di attaccare. Abbiamo deciso di aspettarli, ma cercavamo il momento giusto per trovare la seconda rete. Questa è una sconfitta difficile da dirigere, mi ricorda quella di qualche anno fa in Coppa con il GC. Il Lucerna ha vinto creando poco e questo ci fa male. Ma non abbiamo niente da recriminare: abbiamo dato tutto. Riconosco la bravura di Müller. Il portiere ha fatto miracoli. Complimenti a loro per il passaggio del turno. Adesso pensiamo subito all’YB».

Ti-press (Pablo Gianinazzi)