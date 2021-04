Juve avvertita: «Riporto Ronaldo a Madrid»

MADRID - Cristiano Ronaldo al centro dell'attacco, Klopp in panchina e tanti saluti a Zidane. Enrique Riquelme, candidato alla presidenza della "casa blanca" non ha dubbi. Il 32enne Ceo di Cox Energy, grande antagonista di Florentino Perez, ha svelato parte del suo programma parlando durante la trasmissione “El Partitazo de Cope”.

«Cristiano Ronaldo ha rappresentato tantissimo per il calcio e per il Real. Per questo, se vengo eletto, lo riporto subito a Madrid. La sua età? Per me non esistono giocatori giovani o vecchi, ma solo giocatori forti scarsi».

Anche per la panchina Riquelme ha le idee piuttosto chiare, con due nomi nel mirino. «Zidane non sarebbe il mio allenatore. Con la direzione sportiva si penserebbe a un altro profilo, con un’altra strategia. Personalmente mi piace molto Klopp, ma anche Raul sta facendo bene ed è molto apprezzato da tutti».

keystone-sda.ch (Fabio Ferrari)