Vincono (ma non convincono) Napoli, Atalanta e Lazio. Delude la Roma

NAPOLI - Ha tremato rischiando una figuraccia ma alla fine il Napoli è riuscito a conquistare tre punti pesanti in ottica quarto posto.

Opposti all'ultima della classe Crotone, gli uomini di Gattuso si sono imposti per 4-3 trovando la rete decisiva al 72' con Di Lorenzo. In precedenza per i partenopei erano andati a segno Insigne (19'), Osimhen (22') e Mertens (34'), mentre per i calabresi hanno timbrato il cartellino Simy (25' e 48') e Messias (59').

Dal canto suo la Roma ha perso punti pesanti in zona Champions League. I giallorossi sono stati fermati sul 2-2 a Reggio Emilio dal Sassuolo: ai vantaggi di Pellegrini (26' su rigore) e Peres (69') hanno risposto Traorè (57') e Raspadori (85').

Hanno invece conosciuto un pomeriggio laborioso sia Atalanta che Lazio. Freuler (in campo 90') e compagni hanno battuto 3-2 l'Udinese grazie alla doppietta di Muriel (19' e 43') e alla rete di Zapata (61'). Per i friulani gol di Pereyra (45') e Stryger Larsen (71'). I biancocelesti, vittoriosi 2-1, hanno piegato la resistenza dello Spezia soltanto grazie al rigore trasformato da Caicedo all'89' (in precedenza Verde per i liguri aveva risposto a Lazzari).

In virtù di questi risultati (in attesa di Torino-Juve e Bologna-Inter) la parte alta della classifica recita così: Inter 65, Milan 60, Atalanta 58, Napoli 56, Juventus 55, Lazio 52 e Roma 51.

Nelle altre tre gare delle 15 Benevento-Parma 2-2, Cagliari-Verona 0-2 e Genoa-Fiorentina 1-1.

keystone-sda.ch (CIRO FUSCO)