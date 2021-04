«Quando scendo in campo penso di essere migliore di CR7 e Messi»

PARIGI - Kylian Mbappé ha un modo tutto suo per motivarsi: pensare di essere il migliore al mondo, scavalcando anche gli extraterrestri Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Giusto? Sbagliato? Dalle prestazioni fornite dal calciatore francese, è giusto affermare che il "trucchetto" sembra funzionare...

In un'intervista concessa a Rmc Sport, l'asso del PSG ha esposto quello che è il suo metodo per innalzare ancor di più il livello delle sue prestazioni... «Bisogna convincersi di essere capace di fare grandi cose. Ho giocato su campi dove sono passati anche Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Sono giocatori migliori di me, hanno fatto un miliardo di cose in più di me. Ma ogni volta che vado in campo mi dico sempre che sono il migliore, perché così non mi pongo limiti e cerco di dare il massimo».

keystone-sda.ch / STF (Thibault Camus)