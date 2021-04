"Mostra il tuo cuore bianconero"

LUGANO - Alla luce della grave crisi finanziaria con cui stanno convivendo i club sportivi, il FC Lugano ha voluto lanciare l'iniziativa "Cuore Bianconero". Con la rinuncia del rimborso della tessera stagionale, il tifoso potrà aiutare la società sottocenerina ad alleviare le mancate entrate del campionato in corso.

Ecco i dettagli nel comunicato emesso dalla società:

"F.C. Lugano SA comunica la nascita dell’iniziativa “Cuore Bianconero”, dedicata ai detentori di una tessera stagionale per lo stadio di Cornaredo per la stagione 2020-21. A questo proposito è stato aperto il sito cuorebianconero.ch

A causa del perdurare della pandemia la società non ha potuto accogliere i tifosi allo stadio come avrebbe voluto e questo ha contribuito ad aggravare ulteriormente la situazione finanziaria già complicata a causa del calo delle entrate legate al merchandising, della biglietteria, della ristorazione, del mercato dei giocatori e in parte anche di quelle provenienti dalle sponsorizzazioni.

Il club ha quindi bisogno ancora una volta del Cuore Bianconero dei propri tifosi, per vincere l’ennesima sfida che gli si pone di fronte, questa volta fuori dal campo. Con la rinuncia al rimborso dell’abbonamento stagionale ogni tifoso permetterà alla società di non aggravare ulteriormente gli effetti nefasti della pandemia e di mantenere una squadra competitiva anche nella prossima stagione.

Il tifoso compirà una scelta importantissima e per questo motivo merita di essere premiato come un vero 12esimo uomo in campo. Con la rinuncia al rimborso ogni abbonato potrà infatti scegliere una maglia da gioco ufficiale di FC Lugano tra quelle della stagione 2020-21 e quelle di casa della stagione 2021-22. La maglia, che sarà consegnata in una confezione speciale, potrà essere personalizzata con nome e numero e sulla manica vi sarà applicata una patch esclusiva che mostrerà la partecipazione all’iniziativa “Cuore Bianconero”.

Gli abbonati possono rinunciare al rimborso e ordinare la propria maglia sul sito cuorebianconero.ch. L’iniziativa è attiva fino al 30.04.2021. Sullo stesso sito, ed entro la medesima data, è anche possibile richiedere il rimborso della propria tessera stagionale".