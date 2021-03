La selezione di Petkovic vince anche il test di San Gallo

SAN GALLO - Archiviati i primi duelli verso Qatar 2022 con due importanti vittorie su Bulgaria e Lituania, la Svizzera ha chiuso il suo trittico di impegni superando anche la Finlandia nell'amichevole di San Gallo.

In campo al Kybunpark in un test utile soprattutto per chi sin qui aveva trovato meno spazio nello scacchiere di Petkovic, la Nati non ha incantato e commesso anche diversi errori, ma si è infine imposta 3-2 ed è proprio questo il dato che più conta.

Inizialmente propositivi, i rossocrociati hanno sbloccato il punteggio al 21’, quando Mario Gavranovic ha trafitto con freddezza Joronen da distanza ravvicinata. Il bomber ticinese, entrato in possesso della sfera dopo un'iniziativa sull’asse Shaqiri-Sow, ha così firmato la sua undicesima rete in Nazionale.

Avanti di un gol la Svizzera si è un po’ distratta, e così nel giro di venti minuti si è trovata ad inseguire. Firmato l’1-1 al 30’ con un’incornata su azione di calcio d’angolo, Pohjanpalo - autore di una doppietta - si è pure incaricato di trasformare il penalty (40') concesso per fallo di Sow.

Con Xhaka, Fassnacht e Akanji gettati subito nella mischia a inizio ripresa, la Nati è cresciuta e ha preso in mani le redini del gioco spingendo alla ricerca del pareggio. Il 2-2 si è così concretizzato al 57’, quando Vargas, appena entrato, ha infilato il 2-2. Con i ritmi piuttosto blandi si è arrivati sino ai minuti finali, dove uno squillo di Seferovic ha deciso l’incontro. L’attaccante, probabilmente in leggero fuorigioco, ha infilato di testa il 3-2 su assist di Fassnacht (86’).

SVIZZERA - FINLANDIA 3-2 (1-2)

Reti: 21' Gavranovic 1-0; 30' Pohjanpalo 1-1; 40' Pohjanpalo 1-2; 57' Vargas 2-2; 86' Seferovic 3-2.

