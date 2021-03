Covid, Galliani dimesso: «Ringrazio medici e infermieri»

MILANO - Il 76enne Adriano Galliani, dopo due mesi di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano, è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa. L’amministratore delegato del Monza, legato in maniera indissolubile al suo Milan - con cui ha collezionato gioie e trofei in 30 anni di trionfi nell’era Berlusconi - si è fatto sentire sui social per mandare un messaggio di ringraziamento a chi si è preso cura di lui. «Sono stato due settimane ricoverato in quella che vista da fuori sembra una struttura sportiva. All'interno c'è una tecnologia impressionante, ma soprattutto la competenza e il cuore di infermieri e medici fantastici».

Galliani, risultato positivo al virus lo scorso 26 febbraio, aveva optato per un ricovero precauzionale.