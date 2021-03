La Nati riprende (finalmente) a correre

SAN GALLO - Questo pomeriggio la Nazionale svizzera si è radunata a San Gallo in vista dei match di qualificazione ai Mondiali del 2022.

Granit Xhaka (nella foto) e compagni saranno di scena giovedì a Sofia (ore 18) per affrontare la Bulgaria, mentre domenica ospiteranno la Lituania (ore 20.45). In extremis è stato convocato anche l'esterno dell'YB Christian Fassnacht, per sostituire l'infortunato Becir Omeragic (Zurigo). Ricordiamo che nel Gruppo C figurano anche Italia e Irlanda del Nord.

Oltre a questi due impegni, la selezione rossocrociata sfiderà la Finlandia in amichevole il prossimo 31 marzo a San Gallo (ore 20.45).

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)