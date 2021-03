Il Milan si impone in rimonta

FIRENZE - Il Milan ha superato la Fiorentina fuori casa in rimonta, in occasione del match valido per la 28esima giornata di Serie A.

I rossoneri - passati in vantaggio al 9', con il solito Ibrahimovic - sono andati sotto 2-1 a cavallo fra il 17' e il 51', in virtù dei sigilli di Pulgar e Ribery. Nella seconda parte dell'incontro però, Diaz (57') e Chalanoglu (73') hanno ribaltato il risultato, permettendo di fatto alla truppa di Pioli di vincere 3-2.

Il Diavolo (59 punti), insegue i cugini dell'Inter (65) in classifica a sei lunghezze, ma è sceso in campo una volta in più.

