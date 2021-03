Jacobacci è raggiante dopo il successo sul Basilea

LUGANO - Bottani aveva segnato nell’ultima partita vinta in casa - 20 novembre 2020 - e anche stasera "Mattia gol" ha siglato la rete vincente. L'avversario era lo stesso, ovvero quel Basilea di Sforza che continua a zoppicare.

«Un grande complimento va alla squadra, questa sera avevamo di fronte un buon Basilea - interviene raggiante Maurizio Jacobacci - I renani restano un gruppo con molte qualità. La rete subita ci poteva ammazzare, ma invece abbiamo continuato a macinare gioco. Kesckes si è infortunato e ho deciso di andare a 4 in difesa e inserire Abubakar, anche perché eravamo sotto di una rete. Bottani dietro le punte ha giocato ancora una volta bene. Abbiamo creato molto giocando un bel calcio. Il secondo tempo lo abbiamo dominato e anche le reti sono state belle da vedere. Volevamo questi 3 punti in casa, era da tanto che non vincevamo più a Cornaredo».

Anche dietro il Lugano non ha rischiato molto. «In difesa non abbiamo subito tanto, con Abubakar potevamo giocare più in profondità. Bottani è in grande forma e in queste condizioni per noi è un'arma in più. Un plauso però va a tutto il gruppo. È merito di tutta la rosa, abbiamo vinto con tutti, chi ha giocato e chi ha dovuto rimanere fuori».

Ora arriva la sosta per la Nazionale. «Adesso possiamo ricaricare le batterie. Questa vittoria ci fa lavorare in tranquillità. Il Servette, nostro prossimo avversario, sarà tosto, ma abbiamo il tempo per prepararci bene».

Ti-press (Samuel Golay)