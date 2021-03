Lazio e Atletico Madrid salutano la Champions

MONACO DI BAVIERA - Dopo Juventus e Atalanta, anche la Lazio - ultima italiana in corsa in Champions League - si è fermata allo scoglio degli ottavi di finale. Opposti ai campioni in carica del Bayern Monaco, già vittoriosi all'Olimpico con un secco 4-1, i biancocelesti sono finiti ko anche nel secondo round all'Allianz Arena, finito 2-1 per i tedeschi.

Dopo un buon approccio la Lazio di Simone Inzaghi ha via via subito la pressione del Bayern, passato in vantaggio al 33' con un rigore trasformato dal bomber Lewandowski. Nella ripresa la squadra di Flick ha gestito e graffiato, e così al 73' è arrivato anche il raddoppio siglato dal neo-entrato Choupo-Moting (73’). Dieci minuti dopo Parolo ha poi infilato il definitivo 2-1.

È volato ai quarti con merito e autorità anche il solido Chelsea di Tuchel, che ha vinto entrambi i duelli contro l'Atletico di Simeone. Dopo l’1-0 dell’andata, a Londra i Blues si sono imposti 2-0, decidendo l’incontro con le reti dell’ispirato Ziyech (a segno al 34' su assist di Werner) ed Emerson Palmieri (94').

keystone-sda.ch (Sven Hoppe)