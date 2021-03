«Pensavo CR7 ci mettesse la faccia. Bisognava chiedere scusa»

TORINO - L'eliminazione della Juve per mano del Porto continua a far discutere. C'è chi se l'è presa con Andrea Pirlo, chi con la società e chi con Cristiano Ronaldo, reo - dall'alto della sua classe - di non aver preso per mano la squadra in una partita importantissima nell'economia della stagione bianconera.

«Ho visto in due partite tutti episodi di una squadra che non c'è con la testa al 100% - l'analisi a TMW Radio dell'ex giocatore della Juve Alessio Tacchinardi - Mi sembra non ci fosse la cattiveria necessaria per passare. È stata superficiale su alcuni episodi che sono costati cari. Chiesa è andato a parlare in TV, ma mi sarei aspettato Ronaldo. Era lui che doveva dare spiegazioni, anche sulla sua partita. Aveva riposato con la Lazio, perché allora quella partita? Serviva anche chiedere scusa ai tifosi».

Ma cosa è mancato alla squadra di Pirlo? Ancora Tacchinardi: «Mai e proprio mai mi sarei aspettato una Juventus così, soprattutto nel primo tempo. Un esame del genere così importante si doveva preparare in maniera diversa. Si può uscire, magari vedendo una squadra cotta, ma non è stato così. Doveva giocare la partita della vita».

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)