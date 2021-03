Il Napoli piega il Bologna

NAPOLI - Nell'ultima sfida della domenica, valida per la 26esima giornata di Serie A, il Napoli ha battuto il Bologna 3-1. Per gli Azzurri sono andati in rete Insigne (due volte) e Osimhen, mentre per gli ospiti il gol della bandiera è stato siglato da Soriano.

Qualche ora prima Sampdoria-Cagliari era invece terminata 2-2, in virtù dei sigilli di Bereszynski e Gabbiadini da una parte, di Joao Pedro e Nainggolan dall'altra.

In attesa di Inter-Atalanta - in programma domani sera (ore 20.45) - la classifica vede i nerazzurri in vetta con 59 punti, tre lunghezze di vantaggio sul Milan (56) e sette sulla Juventus (52). Inseguono Roma (50), Atalanta (49) e Napoli (47).

