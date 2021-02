Il Diavolo vola agli ottavi, ma quanta fatica. Roma in scioltezza, Napoli eliminato

MILANO - Ha faticato anche più del previsto, ma alla fine ce l'ha fatta: il Milan di Pioli - con Ibra in campo nel secondo tempo - ha avuto la meglio sulla Stella Rossa strappando il pass per gli ottavi di Europa League. Dopo il 2-2 dell'andata, ai rossoneri è bastato l'1-1 maturato a San Siro, frutto delle reti di Kessie (rigore all'8') e Ben, che al 24' ha pareggiato i conti. Per il Diavolo provvidenziale Donnarumma, che ha salvato i suoi con un miracolo a metà ripresa.

Tra le italiane avanza anche la Roma, brava nel piegare 3-1 il Braga grazie alle reti di Dzeko, Perez e Mayoral. L'andata era finita 2-0 sempre per i giallorossi.

Niente da fare invece per il Napoli, che non ha saputo rimontare il 2-0 dell'andata contro gli spagnoli del Granada. I partenopei hanno vinto 2-1 al Maradona, ma non è bastato per avanzare nella competizione.

Grande sorpresa a Leicester, dove i padroni di casa sono finiti ko al cospetto dello Slavia Praga. Dopo lo 0-0 del primo round, al King Power Stadium i cechi hanno vinto 2-0 eliminando le Foxes.

Tra le inglesi ok l'Arsenal, che ha piegato 3-2 il Benfica grazie alla doppietta di Aubameyang (1-1 nell'andata). Promosso anche lo United, che dopo il 4-0 esterno sulla Real Sociedad ha pareggiato 0-0 all'Old Trafford.

Tra le altre avanzano anche PSV, Ajax, Villarreal, Shakhtar, Molde, Dinamo Kyev, Dinamo Zagabria e Rangers.

keystone-sda.ch (MATTEO BAZZI)