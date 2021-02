Lo Young Boys elimina le Aspirine e accede agli ottavi

LEVERKUSEN - Colpo grosso dello Young Boys di Seoane, capace di vincere il braccio di ferro col Leverkusen e volare agli ottavi di finale di Europa League.

Dopo il successo maturato sette giorni or sono al Wankdorf (4-3 al termine di un match pazzo e scoppiettante), i bernesi hanno concesso il bis alla BayArena, vincendo 2-0 il secondo round.

Ordinati e bravi nell'arginare le iniziative dei tedeschi, i gialloneri hanno atteso e colpito al momento giusto, sbloccando il punteggio al 48' grazie a Siebatcheu, che di testa ha depositato in rete una palla gestita malamente dal portiere dei locali Lomb.

Con le idee in chiaro e di fatto mai in affanno, i bernesi hanno poi piazzato il colpo del ko in contropiede, con Fassnacht che all'86' ha segnato il 2-0 con un tocco delizioso a tu per tu con Lomb.

keystone-sda.ch / STF (INA FASSBENDER / POOL)