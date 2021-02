Sei gare senza vittorie: Lugano bisogna invertire la tendenza

LUGANO - Il Lugano è stato battuto a Cornaredo dal Lucerna in occasione della 21esima giornata di Super League: 3-2 il punteggio finale.

In virtù di questo risultato la truppa di Jacobacci ha incamerato la seconda battuta d'arresto casalinga nelle ultime tre uscite stagionali. I bianconeri non vincono dallo scorso 24 gennaio a San Gallo (1-0), dopodiché hanno ottenuto soltanto quattro pareggi (con Basilea, Vaduz, Lucerna e Servette) e due sconfitte (YB e appunto ieri contro gli uomini di Celestini).

La partita in questione si è rivelata davvero amara per Bottani e compagni, passati per ben due volte in vantaggio. Scesi in campo molto tonici e determinati, i ticinesi hanno dapprima aperto le marcature con Covilo al 10'. Poi – dopo il pareggio su rigore da parte di Schulz, allo scadere del primo tempo – hanno trovato il 2-1 con Bottani al 65'. Quando però sembrava che il Lugano potesse portare a casa almeno un punto, è arrivata la doccia gelata. I bianconeri, andati sempre più in difficoltà a livello difensivo con il trascorrere dei minuti, si sono fatti sorprendere nel finale dalla doppietta di Tasar (82' e 88').

La formazione ticinese – in campo domenica prossima alla Pontaise di Losanna (ore 16) – occupa la quinta posizione in classifica con 27 punti, una lunghezza in meno del San Gallo quarto (28) e due in più del Servette sesto (25). Dal canto suo il Lucerna, con una gara disputata in meno, ha scavalcato il Sion (22) in ottava piazza (23) e punta il settimo rango occupato dal Losanna (24).

keystone-sda.ch / STR (Francesca Agosta)