I renani pareggiano 0-0 col Losanna. San Gallo battuto nel Principato

BASILEA - Reduce dalla figuraccia in Coppa Svizzera, dove è stato umiliato dal Winterthur (6-2), il Basilea non è andato oltre allo 0-0 interno col Losanna nel 21esimo turno di Super League. Zero reti e poche emozioni al St.Jakob, con i renani rimasti in 10 già al 20' per l'espulsione di Cömert. In classifica i rossoblù di Sforza sono secondi con 32 punti (-15 dall'YB), mentre il Losanna è settimo con 24.

Nell'altra sfida di giornata ha conquistato tre punti preziosissimi il Vaduz, che a domicilio ha superato 2-1 il San Gallo. La compagine del Principato, che in classifica sale a quota 18 (-2 dal Lucerna, penultimo) ha fatto la differenza con la doppietta di Schmied, a segno al 29' e al 64'. Tardiva la reazione dei biancoverdi, che hanno trovato il 2-1 all'80' con Krauchi.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)