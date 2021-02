Lucerna, test importante

LUGANO - Lugano, come stai davvero? Questo si dovrebbe chiedere ai bianconeri, che domenica contro il Lucerna (a Cornaredo, ore 16) giocheranno la loro nona partita in 36 giorni.

Ottimi fino alla sosta, da gennaio in avanti Sabbatini e compagni hanno faticato molto a imporre il loro gioco e, soprattutto, a coglier successi. Di stop ne sono arrivati pochi, è vero (solo due in otto uscite, entrambi contro lo Young Boys); i tre punti sono però diventati merce ancor più rara (unica vittoria a San Gallo). Tale rallentamento è costato una posizione migliore in classifica e ha fatto crescere i dubbi attorno a una squadra che non sa più entusiasmare.

“È solo un momento, passerà”. Si può dirlo? Il Lugano pena sempre prima di segnare (1,08 reti a partita prima della sosta, 1 dopo) ma la differenza è che nell'ultimo mese abbondante subisce di più (0,83 gol a match fino a dicembre, 1,37 tra gennaio e febbraio). E quest’ultimo è il dato che più deve far preoccupare Maurizio Jacobacci. Passino la casualità, gli episodi e pure la bravura altrui, se però vuol far rimanere a galla la sua barca, il mister deve trovare il modo di rendere nuovamente efficace la fase difensiva. Perché se già si concretizza poco in attacco, di buone novelle, con una retroguardia permeabile, non se ne possono attendere molte. E in quest’ottica delicatissima è la sfida alla truppa di Fabio Celestini, pessima in trasferta (6 punti fatti, il dato peggiore in Super League) quanto ottima nel trovare la via del gol. 31 reti all’attivo, 11 delle quali nelle ultime cinque partite: gli svizzerocentrali sono il banco di prova perfetto per le ambizioni dei ticinesi.

La solidità è stata ritrovata? Il momento opaco è alle spalle? Le risposte saranno la conseguenza di quello che accadrà nell’area di Baumann.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)