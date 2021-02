Il Servette riacciuffa il Lugano al 93'

LUGANO - Due sole sconfitte (entrambe con l'YB) ma anche una sola vittoria nelle ultime dieci gare. L'occasione per tornare a incamerare la posta piena si presentava questa sera a Cornaredo contro il Servette, in un recupero di un match saltato a causa della quarantena a cui era costretta la formazione ginevrina.

Nonostante un atteggiamento propositivo il team di Maurizio Jacobacci non è riuscito a tramutare in realtà le sue intenzioni, subendo una vera e propria beffa e venendo raggiunto al 93' sull'1-1. Per Sabbatini e compagni è così giunto il 12esimo pareggio stagionale.

Dopo un paio di brividi in retrovia il Lugano è passato a condurre al 18', grazie al secondo gol in bianconero firmato da Abubakar. Quest'ultimo ha approfittato del gran lavoro preparatorio dei compagni Bottani e Sabbatini. Lo stesso ex Kriens, poco dopo, ha addirittura sfiorato il raddoppio. In seguito sono stati gli ospiti a creare scompiglio in zona d'attacco con due grosse chance capitate a Sasso (salvataggio sulla linea di Baumann) e Mendy.

Attorno all'ora di gioco è stata di nuovo la squadra di Alain Geiger a sfiorare l'1-1 con Koné. Nell'ultimo scorcio di gara gli ospiti hanno tenuto in mano il pallino del gioco, ma i loro tentativi non hanno quasi mai trovato sfogo nell'attenta retroguardia ticinese. Anche quando Baumann all'88' ha respinto un rigore di Schalk.

Quest'ultimo, proprio negli ultimissimi istanti, si è però riscattato. Appostato sul secondo palo ha infilato la difesa del Lugano, infliggendo un colpo pesantissimo al team di casa.

I bianconeri si sono così trovati in un batter d'occhio dal terzo posto teorico al quinto rango attuale, anche a causa del successo per 2-1 del San Gallo sul Lucerna.

LUGANO - SERVETTE 1-1 (1-0)

Reti: 18' Abubakar 1-0; 93' Schalk 1-1.

Lugano: Baumann; Kecskés, Oss, Daprelà (78' Facchinetti), Custodio (78' Macek), Lavanchy, Lovric (69' Covilo), Sabbatini, Guerrero, Bottani (78' Gerndt), Abubakar (85' Ardaiz).

Ti-press (Samuel Golay)