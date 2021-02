Vittorie per Atalanta, Sampdoria e Sassuolo

CAGLIARI - È bastata una rete all'Atalanta di Remo Feruler (in campo 90') per ottenere tre punti pesanti in Sardegna contro il Cagliari. A siglarla, al 90', è stato Muriel.

In virtù dei tre punti messi in carniere oggi, i bergamaschi hanno raggiunto a quota 40 punti Napoli e Lazio (entrambe con una gara in meno).

Altra partita amara per la Fiorentina, incapace di vincere da tre incontri. La Viola è caduta 2-1 a Genova contro la Sampdoria di Claudio Ranieri sotto i colpi di Keita e Quagliarella. In mezzo la rete di Vlahovic.

Dal canto suo nella sfida delle 18 il Sassuolo è andato a vincere in terra calabrese, 2-1 sul Crotone. Per gli emiliani reti di Berardi e Caputo, mentre per i padroni di casa il gol è arrivato grazie a Ounas.

keystone-sda.ch (FABIO MURRU)