Lo Sciaffusa strappa un punto

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Alberto Picco.

Turf: Natural.

Capacity: 23,860.

.

Referee: Daniele Chiffi (ITA).

Home Manager: Vincenzo Italiano (ITA).

Away Manager: Stefano Pioli (ITA).

Sidelined Players: SPEZIA - Claudio Terzi (Adductor problems) Diego Farias (Adductor problems) Federico Mattiello (Fitness) Roberto Piccoli (Biceps femoris muscle injury) Salva Ferrer (Leg Injury).

AC MILAN - Davide Calabria (Yellow card suspension) Brahim Du00edaz (Thigh Problems).

u008055,050,000 Total market value u0080496,300,000.

Age: 26.0-25.5.

National team players: 1-13.

Youth national team players: 2-8.

Foreigners: 16-19.

VAR Video Referee.